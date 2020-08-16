 Фердінанд розкритикував Гвардіолу за зайву тактичну гнучкість | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Севілья та Манчестер Юнайтед визначать першого фіналіста Ліги Європи
Сьогодні 01:33 1113
Верес та Альянс святкували перемоги у плей-оф Першої ліги
Сьогодні 19:25 109
Гамільтон виграв Гран-прі Іспанії
Сьогодні 19:10 121
Ліга Європи. Інтер (Мілан, Італія) - Шахтар (Донецьк, Україна): матч-центр
Сьогодні 17:17 7087
Лукареллі: Шахтар звик грати без вболівальників
Сьогодні 16:40 405
Ліга Європи. Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція
Сьогодні 16:17 6318
Севілья - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція півфіналу Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 16:14 3306
Інтер - Шахтар: анонс і прогноз на півфінал Ліги Європи
Сьогодні 13:30 794
Міочич переміг Корм'є і захистив титул чемпіона UFC
Сьогодні 08:15 358
Визначились півфінальні пари Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:04 844
Блоги
Це фіаско, братан. Епічний промах Стерлінга по пустих воротах Ліона
Це фіаско, братан. Епічний промах Стерлінга по пустих воротах Ліона Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:22 1733
Шлях Інтера до півфіналу Ліги Європи проти Шахтаря. ВІДЕО
Шлях Інтера до півфіналу Ліги Європи проти Шахтаря. ВІДЕО Valeriy Ruchka
Вчора 22:07 1716
Пластун забиває за Гент у другій грі поспіль
Пластун забиває за Гент у другій грі поспіль Андрій Твердохліб
Вчора 21:26 1365
Велике прання в Динамо, революція в Дніпро-1 та список Шевченка - ТаТоТаке
Велике прання в Динамо, революція в Дніпро-1 та список Шевченка - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 15:42 662
Барселона - Баварія: гол Левандовського та дубль Коутіньйо завершили знущання з каталонців
Барселона - Баварія: гол Левандовського та дубль Коутіньйо завершили знущання з каталонців Valeriy Ruchka
Вчора 00:08 1172
Пашалич ефектним ударом виводить Аталанту вперед
Пашалич ефектним ударом виводить Аталанту вперед Андрій Твердохліб
12.08.2020 22:36 1072
Відео. Рік тому 13-річний український вундеркінд став чемпіоном Європи
Відео. Рік тому 13-річний український вундеркінд став чемпіоном Європи Андрій Твердохліб
12.08.2020 20:07 6033
Шахтар знищує Базель! Патрік робить рахунок 3:0 нам користь гірників
Шахтар знищує Базель! Патрік робить рахунок 3:0 нам користь гірників Андрій Твердохліб
11.08.2020 23:36 1053
Тайсон подвоює перевагу Шахтаря в чвертьфіналі Ліги Європи
Тайсон подвоює перевагу Шахтаря в чвертьфіналі Ліги Європи Андрій Твердохліб
11.08.2020 22:31 1632
ГООООООЛ. Мораес відкриває рахунок уже на 2-й хвилині
ГООООООЛ. Мораес відкриває рахунок уже на 2-й хвилині Андрій Твердохліб
11.08.2020 22:07 1857
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:30 Футбол Букмекери не вірять в успіх Шахтаря в півфіналі Ліги Європи проти Інтера 56
19:25 Футбол Верес та Альянс святкували перемоги у плей-оф Першої ліги 109
19:10 Формула 1 Гамільтон виграв Гран-прі Іспанії 121
19:08 Хокей Крижані Вовки гратимуть домашні матчі на найкращій арені України 209
18:55 Бокс Вайт: Вайлдер уникав обов'язкового претендента 305
18:40 Футбол Фердінанд розкритикував Гвардіолу за зайву тактичну гнучкість 424
18:25 Бокс Гірн: Ми сподіваємося, що у жовтні почнемо повертати глядачів на арени 437
18:10 Футбол Гарсія: Ми виграли тактичну битву у Манчестер Сіті 476
17:55 Футбол Дніпро-1 - Олександрія 0:0. Огляд матчу 431
17:40 Бокс Ломаченко: Бій з глядачами або без - вторинне, мені потрібен пояс Лопеса 697
17:25 Футбол Легенда Боруссії перед матчем сходив до туалету за лавою запасних 883
17:17 Футбол Ліга Європи. Інтер (Мілан, Італія) - Шахтар (Донецьк, Україна): матч-центр 7087
17:10 Футбол Помер 17-річний російський футболіст 1386
16:55 Футбол Федорчук: Шахтар має перевагу перед Інтером 737
16:47 Футбол Інтер - Шахтар: відео голів і олгяд матчу 818
16:40 Футбол Лукареллі: Шахтар звик грати без вболівальників 405
16:25 Бокс Ломаченко: Вже хочу вийти в ринг з Лопесом 1127
16:17 Футбол Ліга Європи. Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція 6318
16:15 Футбол Севілья - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція 3479
16:14 Пряма трансляція Севілья - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція півфіналу Ліги Європи. LIVE 3306
16:13 Пряма трансляція Ліон - Баварія: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів. LIVE 851
16:12 Пряма трансляція РБ Лейпциг - ПСЖ: онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів. LIVE 1197
16:11 Пряма трансляція Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція півфіналу Ліги Європи. LIVE 5112
16:10 Теніс Стаховський програв у першому колі турніру у Празі 666
16:08 Футбол Повболівати за Шахтар можна буде просто неба з неймовірно красивими пейзажами 897

Фердінанд розкритикував Гвардіолу за зайву тактичну гнучкість

Сьогодні 18:40 424 0
Містяни вийшли в нестандартній схемою і програли путівку в півфінал
Фердінанд розкритикував Гвардіолу за зайву тактичну гнучкість
#Фердінанд, #Гвардіола

Джерело - BT Sport.

У матчі з Ліоном (1:3) наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола вибрав нетипову для своєї команди схему з трьома захисниками, яка багато у цьому визначила поразку містян.

Про це заявив колишній захисник Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд.

"У кожному матчі після відновлення Ліги Чемпіонів гравці, що виходять на заміну, проявляли себе. Тепер це дуже важливий аспект, враховуючи твою глибину складу.

Він може нарікати тільки на себе, якщо ми говоримо про вибір складу на гру і зміну схеми. Найкреативніші гравці залишилися поза межами поля, а з виходом Мареза вони виглядали набагато краще.

Ставка на високу лінію оборони була суїцидальною і визначила їх провал. Вони оборонялися нерішуче і наївно. Це безперечно буде сидіти у них в голові. Тепер їм потрібно обтруситися і почати все заново", - зазначив Фердінанд.

Коментарі ()