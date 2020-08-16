Фердінанд розкритикував Гвардіолу за зайву тактичну гнучкість

У матчі з Ліоном (1:3) наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола вибрав нетипову для своєї команди схему з трьома захисниками, яка багато у цьому визначила поразку містян.

Про це заявив колишній захисник Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд.

"У кожному матчі після відновлення Ліги Чемпіонів гравці, що виходять на заміну, проявляли себе. Тепер це дуже важливий аспект, враховуючи твою глибину складу.

Він може нарікати тільки на себе, якщо ми говоримо про вибір складу на гру і зміну схеми. Найкреативніші гравці залишилися поза межами поля, а з виходом Мареза вони виглядали набагато краще.

Ставка на високу лінію оборони була суїцидальною і визначила їх провал. Вони оборонялися нерішуче і наївно. Це безперечно буде сидіти у них в голові. Тепер їм потрібно обтруситися і почати все заново", - зазначив Фердінанд.