Гарсія: Ми виграли тактичну битву у Манчестер Сіті

Ліон здобув тактичну перемогу над Манчестер Сіті (3:1) у 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів.

Про це заявив наставник французької команди Руді Гарсія.

"Пишаюся своїми гравцями. Ми вірили в себе. Знали, що граємо проти топової команди, і не є фаворитами. Запорука нашого успіху - в командному дусі. Кожен грав один за одного, також погоду зробили гравці, що здорово вийшли на заміну.

Дембеле? Мусса засмутився, що не потрапив до стартового складу, але я сказав йому перед матчем, що він буде дуже важливий для нас. В результаті доля матчу вирішилася футболістами, які вийшли на заміну, як і в двох перших чвертьфіналах.

Ми виграли тактичну боротьбу. Освоюємо нашу систему гри. Попереду ще багато матчів, і нам належить подолати ще багато перешкод на своєму шляху", - сказав Гарсія.