Шаран: У роздягальні я попросив вибачення у хлопців

У контрольному матчі з Дніпро-1 отримав травму захисник Олександрії Гліб Бухал.

Про це заявив наставник команди Володимир Шаран.

"Згадати кумедний епізод на початку матчу, коли переплутав пенальті зі штрафним, і наказав бити іншому гравцю? Так, зараз у роздягальні я попросив пробачення у хлопців, адже це була моя помилка, тому що я спочатку вирішив, що арбітр призначив штрафний, а не пенальті. А вже коли побачив, що буде 11-метровий, то вирішив не змінювати гравця, який буде завдавати удар. І так вийшло, що Бухал і гол з пенальті не забив, але найголовніше, що він отримав травму. Це дуже прикро. Звичайно, що в таких моментах треба бути уважнішим, тим більш, що перед грою ми призначаємо гравця, який виконує пенальті.

Але можливо, що це і краще, адже поєдинок був контрольним. А в офіційному матчі, якби Гречишкін не забив, то потім могло і не бути впевненості протягом гри. Нічого тут страшного немає, а головне, що ми у захисті зіграли на нуль", - сказав Шаран.