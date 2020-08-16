Джерело - Tribuna.com Білорусь.
Дії білоруського ОМОНу не залишаться безкарними.
Про це заявив колишній тренер Динамо Олександр Хацкевич.
"Дії ОМОН - це повне беззаконня. Про це багато сказано, до цього складно щось додати. Вони виконують накази, але у кожного є голова на плечах, кожен повинен думати про наслідки. Упевнений, що все це не залишиться безкарним", - сказав Хацкевич.
Нагадаємо, найкращий бомбардир Білорусі відмовився виступати за збірну через Лукашенка.
Раніше білоруського хокеїста жорстоко побили силовики під час протестів.