Джерело - Чемпіон.
Манчестер Сіті не залишає спроб придбати центрального захисника Наполі Каліду Кулібалі.
Про це повідомляє журналіст Танкреді Палмері.
"Містяни" запропонували 63 мільйони євро за 29-річного гравця. Наполі готовий відпустити сенегальця, але розраховує, що пропозиція Сіті буде збільшена.
Manchester City have offered 63m€ for Koulibaly.— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 14, 2020
Napoli open to sell, expecting to hold only for few millions more
(but wouldn’t make more sense at this point to bid for Upamecano?)
Манчестер Сіті готовий запропонувати Кулібалі заробітну плату в розмірі 10 мільйонів євро за сезон.
Раніше Ман Сіті вже робив пропозицію неаполітанцям.