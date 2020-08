Манчестер Сіті не залишає спроб придбати центрального захисника Наполі Каліду Кулібалі.

Про це повідомляє журналіст Танкреді Палмері.

"Містяни" запропонували 63 мільйони євро за 29-річного гравця. Наполі готовий відпустити сенегальця, але розраховує, що пропозиція Сіті буде збільшена.

(but wouldn’t make more sense at this point to bid for Upamecano?)