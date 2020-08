УЄФА розпочало голосування за найкращого гравця Ліги чемпіонів цього тижня.

На це звання претендують чотири футболісти.

Форвард ПСЖ Неймар зробив гольову передачу у матчі з Аталантою (2:1).

Захисник РБ Лейпциг Дайо Упамекано зробив один відбір і двічі виніс м'яч з воріт в грі з Атлетіко (2:1).

Нападник Баварії Томас Мюллер зробив дубль і віддав результативний пас в матчі з Барселоною (8: 2).

Форвард Ліона Мусса Дембеле забив два голи в грі з Манчестер Сіті (3:1).

