Джерело - Чемпіон.
УЄФА розпочало голосування за найкращого гравця Ліги чемпіонів цього тижня.
На це звання претендують чотири футболісти.
Форвард ПСЖ Неймар зробив гольову передачу у матчі з Аталантою (2:1).
Захисник РБ Лейпциг Дайо Упамекано зробив один відбір і двічі виніс м'яч з воріт в грі з Атлетіко (2:1).
Нападник Баварії Томас Мюллер зробив дубль і віддав результативний пас в матчі з Барселоною (8: 2).
Форвард Ліона Мусса Дембеле забив два голи в грі з Манчестер Сіті (3:1).
😎 Which star gets your vote?— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 15, 2020
⭐ Neymar
⭐ Dayot Upamecano
⭐ Thomas Müller
⭐ Moussa Dembélé#UCLPOTW | @FTBSantander
Нагадаємо, визначились півфінальні пари Ліги чемпіонів