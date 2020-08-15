Джерело - офіційний сайт Дніпра-1.
Дніпру-1 потрібно підсилити центр поля, а також як мінімум один гравець у напад та захист.
Про це розповів головний тренер команди Дмитро Михайленко.
"Нам потрібні гравці в середню лінію - це центральні півзахисники, які можуть і контролювати гру, і грати передачами вперед. Це для нас ключові позиції і наш головний пошук. Також потрібен ще один гравець в атаку і один захисник", - розповів Михайленко.
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