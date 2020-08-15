Дніпру-1 потрібно підсилити центр поля, а також як мінімум один гравець у напад та захист.

Про це розповів головний тренер команди Дмитро Михайленко.

"Нам потрібні гравці в середню лінію - це центральні півзахисники, які можуть і контролювати гру, і грати передачами вперед. Це для нас ключові позиції і наш головний пошук. Також потрібен ще один гравець в атаку і один захисник", - розповів Михайленко.