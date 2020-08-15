Бразилець заробляє більше, ніж будь-який гравець Ліверпуля

Колишній вінгер Шахтаря Вілліан увійшов до ТОП-10 найбільш високооплачуваних гравців Прем'єр-Ліги, підписавши контракт з Арсеналом.

Про це повідомляє АS.

Раніше в п'ятницю "каноніри" оголосили, що 32-річний бразилець уклав контракт до 2023 року, перебравшись з Челсі вільним агентом. У новій команді Вілліан буде заробляти близько 220 тисяч фунтів на тиждень.

Таким чином, як повідомляє Daily Mail, тепер Вілліан заробляє більше, ніж будь-який гравець чемпіонського Ліверпуля, включаючи Мохамеда Салаха, Садіо Мане (по 200 тис. фунтів на тиждень), Роберто Фірміно (180 тис. фунтів на тиждень) та Вірджилла Ван Дейка (170 тис. фунтів на тиждень).

Більше, ніж Вілліан, в Прем'єр-Лізі отримують тільки Давід Де Хеа (375 тис.), Месут Озіл, Кевін Де Брюйне (по 350 тис.), Рахім Стерлінг і Поль Погба (по 300 тис.), Тімо Вернер (270 тис.), Антоні Марсьяль (250 тис.) і Серхіо Агуеро (240 тис.).