Сетьєн: Неймовірно болісна поразка, міць Баварії нас придушила

Поразка від Баварії (2:8) в 1/4 Ліги Чемпіонів є дуже болісна для каталонської Барселони.

Про це заявив головний тренер команди Кіке Сетьєн.

"Це була неймовірно болісна поразка. Вони забили більше, ніж заслужили. Ми добре почали, але міць суперника нас в підсумку придушила.

Я не буду говорити, що потрібно клубу. Я тут всього кілька місяців. Якщо Жерар Піке говорить, що клубу потрібні зміни, значить, до його слів потрібно прислухатися. Ми повинні проаналізувати наш сезон і прийняти рішення, які потрібні клубу для майбутнього

Думаю, зараз передчасно говорити, залишуся я в клубі чи ні. Це залежить не від мене. Ми повинні зрозуміти для себе, що для нас важливо, і проаналізувати речі, які привели до цієї поразки", - зазначив Сетьєн.