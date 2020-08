Керівництво Барселони прийняло рішення звільнити Сетьєна

Керівництво Барселони не винесло такого фіаско від Баварії (2:8) і прийняло рішення звільнити Кіке Сетьєна.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Barcelona have already decided to sack Quique Setién after the terrible defeat against Bayern Münich. He’ll not be the manager on next season. 🔴🔵 @SkySport #Barcelona #FCB