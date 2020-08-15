 Керівництво Барселони прийняло рішення звільнити Сетьєна | Футбол | Champion.com.ua
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Керівництво Барселони прийняло рішення звільнити Сетьєна

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Керівництво Барселони прийняло рішення звільнити Сетьєна
#Сетьєн, #Барселона

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Барселони не винесло такого фіаско від Баварії (2:8) і прийняло рішення звільнити Кіке Сетьєна.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Барселона вперше пропустила вісім м'ячів за одну гру з 1946 року - тоді блаугранас поступилися Севільї в Кубку Іспанії (0:8).

Вперше з 2007 року в півфіналі Ліги чемпіонів не буде іспанських команд. 

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