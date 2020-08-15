Керівництво Барселони прийняло рішення звільнити Сетьєна

Будуть зміни на тренерському містку каталонців

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Барселони не винесло такого фіаско від Баварії (2:8) і прийняло рішення звільнити Кіке Сетьєна.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Barcelona have already decided to sack Quique Setién after the terrible defeat against Bayern Münich. He’ll not be the manager on next season. 🔴🔵 @SkySport #Barcelona #FCB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2020

Барселона вперше пропустила вісім м'ячів за одну гру з 1946 року - тоді блаугранас поступилися Севільї в Кубку Іспанії (0:8).

Вперше з 2007 року в півфіналі Ліги чемпіонів не буде іспанських команд.