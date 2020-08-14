У міланського Інтера вистачить фінансів, щоб запросити Ліонеля Мессі до команди.

Про це заявив колишній президент "нерадзуррі" Массімо Моратті.

"Зараз я просто фанат Інтера, тому у мене немає ніякої інсайдерської інформації. Говорячи це, я знаю одне: у власників є все необхідне, щоб привести Мессі в Мілан, як з точки зору фінансів, так і в контексті здібностей", - заявив Моратті.