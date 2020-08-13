Джерело - Чемпіон.
Мадридський Атлетіко зустрінеться з РБ Лейпцигом у рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
РБ Лейпциг: Гулачі – Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг – Нкунку, Кампль, Лаймер, Анхеліньйо – Ольмо, Забітцер – Поульсен
Запасні: Мвого, Чаунер, Орбан, Айдара, Форсберг, Адамс, Лукман, Шик, Мукієле, Новоа, Борквоскі, Вос
Атлетіко: Облак – Тріпп'єр, Хіменес, Савич, Лоді – Еррера, Коке, Сауль, Карраско – Льоренте, Коста
Запасні: Адан, Аріас, Партей, Феліш, Мората, Лемар, Шапоньїч, Феліпе, Вітоло, Ермосо, Санчес, Мойя
Поєдинок розпочнеться о 22:00.
Переможець пари РБ Лейпциг - Атлетіко зустрінеться в півфіналі ПСЖ.
Нагадаємо, Шахтар у неймовірному стилі розгромив Базель у чвертьфіналі Ліги чемпіонів і пробився в півфінал турніру.