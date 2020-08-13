Поєдинок розпочнеться о 22:00

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Атлетіко зустрінеться з РБ Лейпцигом у рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

РБ Лейпциг: Гулачі – Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг – Нкунку, Кампль, Лаймер, Анхеліньйо – Ольмо, Забітцер – Поульсен

Запасні: Мвого, Чаунер, Орбан, Айдара, Форсберг, Адамс, Лукман, Шик, Мукієле, Новоа, Борквоскі, Вос

Атлетіко: Облак – Тріпп'єр, Хіменес, Савич, Лоді – Еррера, Коке, Сауль, Карраско – Льоренте, Коста

Запасні: Адан, Аріас, Партей, Феліш, Мората, Лемар, Шапоньїч, Феліпе, Вітоло, Ермосо, Санчес, Мойя

Поєдинок розпочнеться о 22:00.

Переможець пари РБ Лейпциг - Атлетіко зустрінеться в півфіналі ПСЖ.

Нагадаємо, Шахтар у неймовірному стилі розгромив Базель у чвертьфіналі Ліги чемпіонів і пробився в півфінал турніру.