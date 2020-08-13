Колишній гравець Карпат

У Руха однозначно буде підтримка у Львові.

Про це заявив колишній гравець Карпат і збірної України Артем Федецький.

"Думаю, з часом будуть люди ходити. Якщо не вдасться зберегти Карпати, звичайно, Рух повинен стати тією командою, яку будуть підтримувати львів’яни", - заявив колишній футболіст.

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"Коли команда в серці, коли вона одна, то важко себе одразу налаштувати в іншому напрямку вболівати. Але те, що у Руха підтримка у Львові буде - це однозначно", - підсумував Федецький.

Нагадаємо, Федецький і Герасим’юк хочуть створити дитячу футбольну академію.