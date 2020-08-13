Повернення Мірчі Луческу до тренерської роботи може послужити прикладом для усіх, кому за 70.

Про це румун розповів Tuttomercatoweb.

"Для Шахтаря я залишаюся легендою, але я потребую змагань, потребую залишатися на полі, відчувати атмосферу. Це не питання контрактів, просто повернення до роботи. Це хороший приклад для всіх, кому за 70 років. Вони ще можуть жити і багато дати молоді", - сказав Луческу.