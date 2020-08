Півзахисник Тоттенгему Сон Хин Мін отримав нагороду за найкращий гол в АПЛ сезону 2019/20.

Про це повідомляє партнер ліги Budweiser.

Південнокорейський вінгер відзначився чудовим забитим м'ячем після сольного проходу 7 грудня у ворота Борнмута.

"This is sensational! World class." @SpursOfficial forward Son Heung-min wins the @premierleague Goal of the Season award for his stunning solo goal against Burnley.#BeAKing pic.twitter.com/mRuWFLqAzj