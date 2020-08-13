Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Тоттенгему Сон Хин Мін отримав нагороду за найкращий гол в АПЛ сезону 2019/20.
Про це повідомляє партнер ліги Budweiser.
Південнокорейський вінгер відзначився чудовим забитим м'ячем після сольного проходу 7 грудня у ворота Борнмута.
"This is sensational! World class." @SpursOfficial forward Son Heung-min wins the @premierleague Goal of the Season award for his stunning solo goal against Burnley.#BeAKing pic.twitter.com/mRuWFLqAzj— Budweiser Football (@budfootball) August 13, 2020
Нагадаємо, в АПЛ назвали претендентів на звання найкращого гравця сезону.