 Колишній захисник Ювентуса Ліхтштайнер завершив кар'єру | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Ліга чемпіонів. Аталанта - ПСЖ 1:0: онлайн-трансляція
Сьогодні 23:38 10303
Аталанта - ПСЖ: онлайн-трансляція 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 21:49 9102
Шахтар обійшов Челсі та Рому в клубному рейтингу УЄФА
Сьогодні 19:12 1312
Україна випередила Нідерланди в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 17:39 1765
Ліга Європи. Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція
Сьогодні 14:41 809
У Динамо немає грошей на покупку Камара і Курбеліса
Сьогодні 14:09 1872
Наполі дуже зацікавлений у трансфері Миколенка
Сьогодні 12:41 1593 1
Змінився список потенційних суперників Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:40 4038
Шахтар втретє в історії вийшов до півфіналу Ліги Європи
Сьогодні 08:24 14598 1
Ліга чемпіонів: формат і розклад матчів плей-оф
Сьогодні 01:17 5288
Блоги
Пашалич ефектним ударом виводить Аталанту вперед
Пашалич ефектним ударом виводить Аталанту вперед Андрій Твердохліб
Сьогодні 22:36 503
Відео. Рік тому 13-річний український вундеркінд став чемпіоном Європи
Відео. Рік тому 13-річний український вундеркінд став чемпіоном Європи Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:07 3981
Шахтар знищує Базель! Патрік робить рахунок 3:0 нам користь гірників
Шахтар знищує Базель! Патрік робить рахунок 3:0 нам користь гірників Андрій Твердохліб
Вчора 23:36 827
Тайсон подвоює перевагу Шахтаря в чвертьфіналі Ліги Європи
Тайсон подвоює перевагу Шахтаря в чвертьфіналі Ліги Європи Андрій Твердохліб
Вчора 22:31 1466
ГООООООЛ. Мораес відкриває рахунок уже на 2-й хвилині
ГООООООЛ. Мораес відкриває рахунок уже на 2-й хвилині Андрій Твердохліб
Вчора 22:07 1603
8 років тому Чебан впевнено завоював перше золото України з веслування на каное-одиночці
8 років тому Чебан впевнено завоював перше золото України з веслування на каное-одиночці Valeriy Ruchka
Вчора 18:58 321
41 рік тому в небі над Україною розбився Пахтакор
41 рік тому в небі над Україною розбився Пахтакор Valeriy Ruchka
Вчора 16:17 7348 1
Відео дня. Олександр Усик 8 років тому став олімпійським чемпіоном
Відео дня. Олександр Усик 8 років тому став олімпійським чемпіоном Андрій Твердохліб
Вчора 14:45 348
Як заробити 35 тисяч євро в плаванні: Дар'я Зевіна розповіла про свої гонорари
Як заробити 35 тисяч євро в плаванні: Дар'я Зевіна розповіла про свої гонорари Андрій Твердохліб
Вчора 14:37 1167 1
Супергол у аматорському футболі. Бісіклета на Кубку Полтавської області
Супергол у аматорському футболі. Бісіклета на Кубку Полтавської області Valeriy Ruchka
Вчора 12:22 709
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:38 Формула 1 Мерседес підпише Договір згоди, але може піти з Формули-1 за рік 41
23:38 Футбол Ліга чемпіонів. Аталанта - ПСЖ 1:0: онлайн-трансляція 10303
23:27 Футбол У Динамо буде три комплекти форми в сезоні 2020/21 220
23:14 Футбол Федецький: Зеленському зараз важко. Людям потрібно потерпіти 191 1
22:56 Формула 1 Цунода: Сподіваюся отримаю місце в Альфа Таурі в 2021 році 307
22:38 Футбол Син Рівалдо, яким цікавилося Динамо, перейшов у Краковію 390
22:36 Блог Пашалич ефектним ударом виводить Аталанту вперед 511
22:26 Футбол Рома шукає нового спортивного директора 375
22:09 Футбол Ліхтштайнер завершив кар'єру 558
21:55 Бокс Гірн: Не думаю, що є спосіб уникнути поєдинку Ф'юрі - Вайт 698
21:49 Пряма трансляція Аталанта - ПСЖ: онлайн-трансляція 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE 9102
21:37 Футбол У Білорусі затримали нападника БАТЕ 1285
21:28 Футбол Манчестер Юнайтед зацікавився Вінісіусом 706
21:14 Футбол Наполі готовий продати Кулбалі за 80 млн євро 884
20:48 Футбол Маліновський залишився в запасі Аталанти на матч з ПСЖ 1009
20:38 Футбол Матюїді покинув Ювентус 974
20:26 Футбол Олександрія продовжила контракти з Паньківим, Пашаєвим, Сіталом, Грицуком і Довгим 838
20:11 Формула 1 ФІА заборонить командам Ф-1 використовувати двигуни в кваліфікаційному режимі 1283
20:07 Блог Відео. Рік тому 13-річний український вундеркінд став чемпіоном Європи 3981
19:49 Футбол Андрієвський зацікавив Дніпро-1 1402
19:38 Футбол Болонья запропонувала Динамо 9,5 млн євро за Супрягу, - ЗМІ 1285
19:28 Футбол Костевич не повідомили Лех про підписання попереднього контракту з Динамо 1550
19:12 Футбол Шахтар обійшов Челсі та Рому в клубному рейтингу УЄФА 1312
18:55 Футбол Бурбас: Дуже ймовірно, що Фомін стане першим зоряним новачком Металу 1407
18:38 Футбол Мілан веде переговори щодо повернення Бакайоко 1116

Ліхтштайнер завершив кар'єру

Сьогодні 22:09 558 0
Про це він заявив у Twitter збірної Швейцарії
Ліхтштайнер завершив кар'єру
#Ліхтштайнер

Джерело - Чемпіон.

Екс-захисник Ювентуса, Арсеналу і збірної Швейцарії Штефан Ліхтштайнер завершив кар'єру гравця.

Про це він заявив у Twitter збірної Швейцарії.

У складі Ювентуса Ліхштайнер 7 разів здобував Скудетто, 4 рази вигравав Кубок Італії і 3 рази - Суперкубок країни.

Раніше Матюїді покинув Ювентус.

Коментарі ()