Джерело - Чемпіон.
Екс-захисник Ювентуса, Арсеналу і збірної Швейцарії Штефан Ліхтштайнер завершив кар'єру гравця.
Про це він заявив у Twitter збірної Швейцарії.
Stephan Lichtsteiner lascia il calcio giocato— nationalteams_SFVASF (@SFV_ASF) August 12, 2020
Stephan Lichtsteiner retires from active play
📰 👉 https://t.co/AeHvUVv9wn pic.twitter.com/5CHNPk9tol
У складі Ювентуса Ліхштайнер 7 разів здобував Скудетто, 4 рази вигравав Кубок Італії і 3 рази - Суперкубок країни.
Раніше Матюїді покинув Ювентус.