Чигринський: Думаю, Луческу має образу на Шахтар і хоче їм довести

Мірчі Луческу мав серйозну мотивацію, зважившись очолити київське Динамо.

Про це заявив колишній футболіст Шахтаря Дмитро Чигринський.

"Коли почув новину про Луческу, був дійсно шок. Я не міг би ніколи уявити собі, що Мірча тренуватиме Динамо, але якщо у нього знайшлися причини для цього, тому як мінімум фанати Динамо, мені здається, повинні розуміти, що мотивація у нього повинна бути дуже серйозна, щоб зробити такий крок. Без дуже серйозної мотивації він би не прийняв Динамо, це однозначно. І звичайно, мотивація – це ми говоримо не про фінансову мотивацію.

Ми можемо тільки якимись припущеннями оперувати, але я так розумію, що дійсно мала місце якась образа. Напевно, Містер дійсно хотів повернутися в Шахтар, у нього були такі думки, тобто була ж інформація, що він пропонував свою кандидатуру, і коли [його наступник] Фонсека залишав посаду, здається, ще раз, але відмовилися гірники. Тобто Мірча, напевно, це якось професійно дуже сильно зачепило, і зараз йому хочеться довести [їх помилку].

Крім того, український футбол він дуже добре знає, він скучив за Україною, йому тут комфортно працювалося, у нього тут дуже гарне ім'я. В першу чергу, це те, що Шахтар його не повернув. Швидше за все, це, тому що в такому віці і умовах сприймати цю пропозицію. Іншої мотивації, принаймні я, не бачу, а напевно, не знає ніхто, крім самого Луческу", - сказав Чигринський.