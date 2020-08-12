Наставник Базеля: У Шахтаря швидкі футболісти - це його велика перевага

Донецький Шахтар у півфіналі Ліги Європи створить проблеми міланському Інтеру.

Про це заявив головний тренер Базеля Марсель Коллер.

"Ми знали й до матчу, що Шахтар - технічна і швидка команда. У ній дуже кваліфіковані гравці, які швидко вибігають в атаку, діють дуже гостро, забивають багато голів. Противник це показав. Шахтар був краще, ніж ми. Проте, вважаю, у нас був один-другий момент - не довели їх до завершення. Погано, що ми дуже рано пропустили. А Шахтар дійсно швидко вибігав в атаку і впевнено діяв з м'ячем.

Ми були досить обережні, швидко пропустили зі стандарту, тому потім доводилося багато атакувати. Знали, що суперник оперативно переключається і виходить в напад, що він стане проводити швидкісні контратаки. У Шахтаря швидкі футболісти - це його велика перевага. Ми намагалися діяти компактно, але Шахтар дійсно класна, кваліфікована команда, яка показала всі свої якості. І в півфіналі знову покаже. Я впевнений, що гірники створять момент і напевно заб'ють Інтеру. Той факт, що на цій стадії один матч, в принципі був для нас перевагою. Вважаю, що раунд з двох поєдинків – перевага для більш сильної команди в парі", - сказав Коллер.