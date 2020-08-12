Джерело - UA-футбол.
Після чвертьфінальних матчів поточної Ліги Європи змінився список потенційних суперників Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів 2020/21.
Оскільки до півфіналу Ліги Європи вийшли чотири команди, які гарантували собі участь в груповому етапі ЛЧ 2020/21 через чемпіонати, третя команда Франції (Ренн), яка була потенційним суперником Динамо, не гратиме у кваліфікації й проходить одразу до групи ЛЧ.
Третя команда Росії (Краснодар) стартує не з третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, як планувалося раніше, а з раунду плей-оф. Там росіяни будуть не сіяними, але Динамо точно не дістануться. Відтак, якщо кияни подолають третій етап відбору, то вибору у них не буде - на четвертому етапі зіграють з Бешикташем, якщо той подолає два попередні раунди відбору.
Уже відомо, що турки в другому кваліфікаційному раунді зустрінуться з ПАОКом. АЗ зіграє з Вікторією Плзень, а Рапід (Відень) - з Локомотівою.
Також важливо додати, що через зміни сітки з посіву в третьому раунді кваліфікації ЛЧ наразі вилетів Гент – він може бути суперником Динам". Але бельгійці ще можуть повернутися у посів, якщо Бешикташ не пройде ПАОК. Тоді потенційним суперником Динамо будуть греки.
Потенційні суперники Динамо в третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ:
Гент (Бельгія) або ПАОК (Греція);
АЗ (Нідерланди) / Вікторія (Чехія);
Рапід (Австрія) / Локомотіва (Хорватія).
Потенційні суперники Динамо в раунді плей-оф кваліфікації ЛЧ:
Будь-хто зі списку третього кваліфікаційного раунду, або Бешикташ, якщо він подолає два попередні етапи.
Свого першого суперника в Лізі чемпіонів команда Мірчі Луческу дізнається 31-го серпня.