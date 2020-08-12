Представників ТОП-чемпіонатів точно не буде

Після чвертьфінальних матчів поточної Ліги Європи змінився список потенційних суперників Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів 2020/21.

Оскільки до півфіналу Ліги Європи вийшли чотири команди, які гарантували собі участь в груповому етапі ЛЧ 2020/21 через чемпіонати, третя команда Франції (Ренн), яка була потенційним суперником Динамо, не гратиме у кваліфікації й проходить одразу до групи ЛЧ.

Третя команда Росії (Краснодар) стартує не з третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, як планувалося раніше, а з раунду плей-оф. Там росіяни будуть не сіяними, але Динамо точно не дістануться. Відтак, якщо кияни подолають третій етап відбору, то вибору у них не буде - на четвертому етапі зіграють з Бешикташем, якщо той подолає два попередні раунди відбору.

Уже відомо, що турки в другому кваліфікаційному раунді зустрінуться з ПАОКом. АЗ зіграє з Вікторією Плзень, а Рапід (Відень) - з Локомотівою.

Також важливо додати, що через зміни сітки з посіву в третьому раунді кваліфікації ЛЧ наразі вилетів Гент – він може бути суперником Динам". Але бельгійці ще можуть повернутися у посів, якщо Бешикташ не пройде ПАОК. Тоді потенційним суперником Динамо будуть греки.

Потенційні суперники Динамо в третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ:

Гент (Бельгія) або ПАОК (Греція);

АЗ (Нідерланди) / Вікторія (Чехія);

Рапід (Австрія) / Локомотіва (Хорватія).

Потенційні суперники Динамо в раунді плей-оф кваліфікації ЛЧ:

Будь-хто зі списку третього кваліфікаційного раунду, або Бешикташ, якщо він подолає два попередні етапи.

Свого першого суперника в Лізі чемпіонів команда Мірчі Луческу дізнається 31-го серпня.