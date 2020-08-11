Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо не має наміру продавати цього літа нападника Владислава Супрягу.
Про це заявив журналіст Ігор Бурбас.
"Динамо не зацікавлене цього літа відпускати Супрягу. Наскільки я знаю, в побудовах Луческу саме Влад - ключ в нападі на наступний сезон. Тому клуб швидше розлучиться з Циганковим і навіть Миколенком, ніж з Супрягою", - написав Бурбас.
Динамо не зацікавлене цього літа відпускати Супрягу. Наскільки я знаю, в побудовах Луческу саме Влад - ключ у нападі на наступний сезон. Тому клуб швидше розлучиться з Циганковим і навіть Миколенком, ніж з Супрягою.— Igor Burbas (@iburbas) August 11, 2020
Нагадаємо, Десна перемогла Динамо в контрольному поєдинку.
Раніше повідомлялося, що Динамо підняло ціну на Супрягу.