Молодий форвард має стати ключовим гравцем киян в наступному сезоні

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо не має наміру продавати цього літа нападника Владислава Супрягу.

Про це заявив журналіст Ігор Бурбас.

"Динамо не зацікавлене цього літа відпускати Супрягу. Наскільки я знаю, в побудовах Луческу саме Влад - ключ в нападі на наступний сезон. Тому клуб швидше розлучиться з Циганковим і навіть Миколенком, ніж з Супрягою", - написав Бурбас.

Динамо не зацікавлене цього літа відпускати Супрягу. Наскільки я знаю, в побудовах Луческу саме Влад - ключ у нападі на наступний сезон. Тому клуб швидше розлучиться з Циганковим і навіть Миколенком, ніж з Супрягою. — Igor Burbas (@iburbas) August 11, 2020

Нагадаємо, Десна перемогла Динамо в контрольному поєдинку.

Раніше повідомлялося, що Динамо підняло ціну на Супрягу.