 Динамо швидше розлучиться з Циганковим ніж з Супрягою, - Бурбас | Футбол | Champion.com.ua
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Бурбас: Динамо швидше розлучиться з Циганковим і Миколенком ніж з Супрягою

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Бурбас: Динамо швидше розлучиться з Циганковим і Миколенком ніж з Супрягою
#Супряга, #Динамо, #Циганков, #Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо не має наміру продавати цього літа нападника Владислава Супрягу.

Про це заявив журналіст Ігор Бурбас.

"Динамо не зацікавлене цього літа відпускати Супрягу. Наскільки я знаю, в побудовах Луческу саме Влад - ключ в нападі на наступний сезон. Тому клуб швидше розлучиться з Циганковим і навіть Миколенком, ніж з Супрягою", - написав Бурбас.

Нагадаємо, Десна перемогла Динамо в контрольному поєдинку.

Раніше повідомлялося, що Динамо підняло ціну на Супрягу.

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