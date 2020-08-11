У Шотландії хочуть зупинити чемпіонат через витівку гравця Селтіка

Гравець грубо порушив умови карантину

Лівий захисник Селтіка Болі Болінголі-Мбомбо самовільно, без дозволу клубу покинув країну і поїхав в Іспанію після матчу другого туру Прем’єршіпа проти Кілмарнока (1:1), а повернувся вже хворим на коронавірус.

Про це повідомляє BBC Sport.

Це друге грубе порушення карантину футболістами в Шотландії за два тижні. Раніше вісім гравців Абердіна напередодні зустрічі посиділи в пабі, через що їх матч скасували.

Після витівки Болінголі-Мбомбо уряд Шотландії в офіційній заяві пригрозив зупинити чемпіонат: Якщо ще один серйозний інцидент з порушенням карантину відбудеться, подумають над тим, щоб скасувати першість.

Раніше, Селтік отримав суперника у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.