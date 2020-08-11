Челсі офіційно оголосив про розставання з колишнім лідером Шахтаря

Вілліан залишив синіх

Джерело - Чемпіон.

Лондонський Челсі попрощався з бразильським вінгером Вілліаном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Thank you and best wishes for the future, @willianborges88! 💙 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 10, 2020

Швидше за все, гравець продовжить кар'єру в Арсеналі.

32-річний нападник приєднався до синім у 2013 році. За весь час в клубі він провів 339 матчів. У них йому вдалося відзначитися 63 голами і 62 результативними передачами. З Челсі гравець виграв два титули чемпіона Англії, ставав переможцем обох внутрішніх кубків і Ліги Європи.

Нагадаємо, раніше Вілліан в соцмережах попрощався з клубом зворушливим листом.