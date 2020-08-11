Челсі офіційно оголосив про розставання з колишнім лідером Шахтаря

Джерело - Чемпіон.
Лондонський Челсі попрощався з бразильським вінгером Вілліаном.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Thank you and best wishes for the future, @willianborges88! 💙— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 10, 2020
Швидше за все, гравець продовжить кар'єру в Арсеналі.
32-річний нападник приєднався до синім у 2013 році. За весь час в клубі він провів 339 матчів. У них йому вдалося відзначитися 63 голами і 62 результативними передачами. З Челсі гравець виграв два титули чемпіона Англії, ставав переможцем обох внутрішніх кубків і Ліги Європи.
Нагадаємо, раніше Вілліан в соцмережах попрощався з клубом зворушливим листом.