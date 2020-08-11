Ліга Європи. Шахтар Донецьк - Базель 4:1: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.

Шахтар (Донецьк, Україна) - Базель (Базель, Швейцарія)

Ліга Європи 2019/20

1/4 фіналу

11 серпня, 22:00

90+2' Вольфсвінкель забив гол престижу, відправивши м'яч у пусті ворота.

90' До другого тайму матчу компенсовано чотири хвилини.

88' Додо у контратаці забив гол - пробив у дальній кут воріт.

87' Бондар отримав жовту картку.

86' Після подачі боротьбу на ближній стійці воріт виграв Відмер, але пробив повз ворота Пятова.

85' Три заміни у Шахтаря: Фернандо, Майкон і Тете вийшли на поле, замінивши Тайсона, Мораеса та Антоніо.

84' Небезпечно пробивав Соломон, але Базель врятував голкіпер.

82' Тайсон тікав у контратаку, але у центрі поля у його чисто забрали м'яч.

81' Подача Базеля зі штрафного - Пятов зіграв надійно на виході.

79' Базель з м'ячем біля власних воріт. Нічого не виходить. Гірники намагаються діяти на контратаках.

77' Заміна у Шахтаря: Коваленко замінив Патріка.

75' Тайсон впав у карному майданчику Базеля - пенальті. Маршан порушив правила проти бразильця. Патрік забив - 3:0.

74' Три заміни у Базеля: Штокера, Вандервельфа і Кабрала замінили Вольфсвінкель, Адемі і Рамірес.

73' Соломон виконав подачу з правого флангу - голкіпер помилився на виході - захисник на мить випередив Мораеса.

72' Заміна у Шахтаря: Соломон вийшов замість Марлоса.

71' Контратаку організували гірників - простріл Марлоса заблокували.

70' Буде перша заміна у Каштру. Соломон має вийти на поле.

69' Марлос не прилаштувався до удару, перебуваючи у межах карного майданчику.

67' Після подачі м'яч поцілив у руку Додо, відскочивши від тіла самого футболіста - VAR не угледів пенальті.

66' Кабрал мав супершанс забити гол - перекидав голкіпера Пятова, але не влучив у створ воріт. Гірники почали помилятися у захисті.

64' Кабрал отримав жовту картку за емоції.

63' Штокер увірвався у карний майданчик гірників і впав у боротьбі з Додо - бразилець вибив м'яч з під ніг гравця Базеля. Арбітри переглянули цей епізод за допомогою системи VAR. Пенальті не було призначено.

61' Грубо порушили правила проти Матвієнка.

60' Базель втратив одного з лідерів команди - Джака через травму не зміг продовжити гру. Його замінив Маршан.

59' Петрета виконав небезпечну подачу - захисник на мить випередив нападника Базеля.

57' Невдалий розіграш стандарту від Базеля і контратака від гірників була - Пюлюлю порушив правила проти Марлоса.

56' Джака отримав пошкодження. Йому надають медичну допомогу.

55' Тайсон заробив штрафний удар. Марлос виконав подачу зі штрафного - у Мораеса не вийшов удар.

53' Патрік отримав жовту картку за порушення правил проти гравця суперника у центрі поля.

52' Змістовну атаку організували гірники - Тайсон перетримав м'яч і втратив його.

51' Другий тайм матчу активніше розпочали гравці Базеля. Їм потрібно відіграватися. Гірники ж вибудували гру на контратаках.

50' Пюлюлю подав з флангу - Матвієнко виграв другий поверх у нападника Базеля.

48' Після передачі Кампо Кабрал виходив на побачення з Пятовим, але нападник Базеля невдало обробив м'яч.

47' Захисник Базеля Альдерете ледь не обрізався - в останню мить зумів відібрати назад м'яч в Антоніо.

46' Розпочався другий тайм матчу.

Перший тайм матчу Вулвергемптон - Севілья завершився з рахунком 0:0.

Підсумовуючи перший тайм матчу варто відзначити, що Шахтар володів повною перевагою у матчі. Цьому, звісно, допоміг забитий швидкий гол Мораеса.

45+1' Перший тайм матчу завершився з рахунком 2:0 на користь Шахтаря.

45' До першого тайму матчу компенсовано одну хвилину.

44' Кабрал увійшов у карний майданчик і пробив вище воріт. У цьому епізоді невпевнено зіграв Бондар.

42' Тайсон заробив перспективний штрафний. Порушував правила Джака. Подача Патріка завершилася ні чим.

40' Після тривалого розіграшу комбінації Антоніо поцілив у каркас воріт Базеля.

38' Голкіпер Базеля парирував удар Марлоса - кутовий. Після розіграшу стандарту знову контроль м'яча у виконанні гірників.

37' Кабрал потрапив у положення поза грою.

35' Марлос подав зі штрафного - голкіпер невдало вибив м'яч, але у Мораеса не вийшов удар при добиванні.

34' Бондар оступився, але його вчасно підстрахував Степаненко - кутовий. Після подачі Кривцов вибив м'яч.

32' Патрік заробив штрафний - Марлос подав і круглий став легкою здобиччю голкіпера суперника.

30' Базель починає більше тримати м'яч, намагаючись до перерви відіграти бодай один гол. У відповідь після передачі Антоніо пробивав Мораес - голкіпер врятував свою команди, вигравши дуель у нападника Шахтаря.

29' Пюлюлю вдало зіграв на лівому фланзі атаки і заробив кутовий. Виконання стандарту було не вдалим - зафіксували порушення правил Відмера проти Антоніо.

27' Фрай порушив правила проти Тайсон і отримав жовту картку. Це перше попередження у звітній грі.

26' Після гри у стінку з партнером Марлос пробив у руки голкіпера Базеля.

24' Шахтар продовжує тримати контроль м'яча.

22' Масована атака Шахтаря завершилася голом - 2:0. Відзначився Тайсон - не вдало у цьому епізоді зіграв досвідчений Фрай.

21' У паралельному матчі Вулвергемптон - Севілья поки без забитих голів.

20' Після передачі Тайсона Мораес пробив вище воріт. Хороший момент мали підопічні Каштру.

18' Відмер небезпечно пробив - рикошет і кутовий. Після подачі гравець Базеля пробив вище воріт.

17' Гірники контролюють м'яч. Гра без м'яча має вимотати суперника. Подивимося, який стан гравців Базеля буде у другому таймі зустрічі.

15' Матвієнко у боротьбі з опонентом заробив кутовий для своєї команди - виконання стандарту не було гострим.

13' Анголець Пюлюлю переграв двох гравців Шахтаря і з гострого кута воріт пробивав - не влучно.

11' Гірники заробили перспективний штрафний удар. Патрік пробив вище воріт.

10' Без моментів. Контроль м'яча від гірників продовжується. Заробили другий кутовий - виконання не принесло успіху.

8' Шахтар контролює м'яч, намагаючись грати першим номером.

6' Гірники втратили м'яч на власній половині поля - гравці Базеля пробивали і заробили кутовий, з якого нічого не змогли витіснити.

5' Гірники намагаються потримати м'яч, залишивши суперника без нього.

4' Гравці Базеля відповіли своїм моментом - Кабрал пробив повз ворота Пятова.

3' Для Мораеса це вже 4 гол у 5 матчах у Лізі Європи.

2' Додо виконав подачу у карний майданчик і гірники заробили перший кутовий. Після подачі Мораес переправив м'яч у сітку воріт Базеля - 1:0.

1' Матч розпочався!

Одноматчевий формат догравання єврокубків підвищує ймовірність позитивних результатів не фаворитів. Таким є у звітному матчі є Базель. Вчора це могли спостерігати по грі Копенгагена, який зміг перевести матч з МЮ у додатковий час. Подивимося як буде Шахтар сьогодні проходити насичені оборонні редути Базеля.

У звітному матчі буде інтершум. Що ж побачимо і чи допоможе він футболістам?

До півфіналу Ліги Європи вже вийшли Інтер та Манчестер Юнайтед. Сьогодні відбудуться матчі Вулвергемптон - Севілья та Шахтар - Базель. У півфіналі Інтер зустрінеться з переможцем звітного матчу, а Манчестер Юнайтед - з переможцем пари Вулвергемптон - Севілья. У цьому короткому турнірі вирішальних матчів у півфіналах Інтер та МЮ матимуть перевагу, адже мають на один день відпочинку більше.

Звітний матч важливий для коефіцієнтів Швейцарії. У разі проходу Базеля до півфіналу Ліги Європи і там не поразка в основний час зустрічі, то Швейцарія потрапить до 15-ки найкращих. А це дозволить Швейцарії мати дві команди у Лізі чемпіонів.

Для наставника Базеля Марселя Коллера звітний матч буде 99-им на чолі команди. А чи буде ювілейний сотий матч попереду. Все залежить від звітної гри. Коллер не задовольняє власника і президента клубу. По завершенні сезону може залишити команду. Але все може змінити сьогоднішній матч. Якщо команда гарно себе покаже в єврокубках, то Коллер може залишитися у команді.

Сьогодні заходи безпеки завадили гірникам провести традиційну прогулянку перед грою. Футболісти проживають по одному у номері в готелі.

Стали відомі стартові склади команд. У гірників мінімальні зміни у порівнянні з попередньою зустріччю - дискваліфікованого Хочолаву замінив Бондар.

Матч розпочнеться о 22:00.

Нагадаємо, гірники в двораундовому протистоянні вибили з розіграшу німецький Вольфсбург, а Базель, досить несподівано, не відчув опору з боку Айнтрахта. Зазначимо, що через пандемію коронавірусу, починаючи з чвертьфінальної стадії, команди гратимуть по одній грі на нейтральному полі.