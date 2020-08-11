Ліга Європи. Шахтар Донецьк - Базель 1:0: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.

Шахтар (Донецьк, Україна) - Базель (Базель, Швейцарія)

Ліга Європи 2019/20

1/4 фіналу

11 серпня, 22:00

8' Шахтар контролює м'яч, намагаючись грати першим номером.

6' Гірники втратили м'яч на власній половині поля - гравці Базеля пробивали і заробили кутовий, з якого нічого не змогли витіснити.

5' Гірники намагаються потримати м'яч, залишивши суперника без нього.

4' Гравці Базеля відповіли своїм моментом - Капрал пробив повз ворота Пятова.

3' Для Мораеса це вже 4 гол у 5 матчах у Лізі Європи.

2' Додо виконав подачу у карний майданчик і гірники заробили перший кутовий. Після подачі Мораес переправив м'яч у сітку воріт Базеля - 1:0.

1' Матч розпочався!

Одноматчевий формат догравання єврокубків підвищує ймовірність позитивних результатів не фаворитів. Таким є у звітному матчі є Базель. Вчора це могли спостерігати по грі Копенгагена, який зміг перевести матч з МЮ у додатковий час. Подивимося як буде Шахтар сьогодні проходити насичені оборонні редути Базеля.

У звітному матчі буде інтершум. Що ж побачимо і чи допоможе він футболістам?

До півфіналу Ліги Європи вже вийшли Інтер та Манчестер Юнайтед. Сьогодні відбудуться матчі Вулвергемптон - Севілья та Шахтар - Базель. У півфіналі Інтер зустрінеться з переможцем звітного матчу, а Манчестер Юнайтед - з переможцем пари Вулвергемптон - Севілья. У цьому короткому турнірі вирішальних матчів у півфіналах Інтер та МЮ матимуть перевагу, адже мають на один день відпочинку більше.

Звітний матч важливий для коефіцієнтів Швейцарії. У разі проходу Базеля до півфіналу Ліги Європи і там не поразка в основний час зустрічі, то Швейцарія потрапить до 15-ки найкращих. А це дозволить Швейцарії мати дві команди у Лізі чемпіонів.

Для наставника Базеля Марселя Коллера звітний матч буде 99-им на чолі команди. А чи буде ювілейний сотий матч попереду. Все залежить від звітної гри. Коллер не задовольняє власника і президента клубу. По завершенні сезону може залишити команду. Але все може змінити сьогоднішній матч. Якщо команда гарно себе покаже в єврокубках, то Коллер може залишитися у команді.

Сьогодні заходи безпеки завадили гірникам провести традиційну прогулянку перед грою. Футболісти проживають по одному у номері в готелі.

Стали відомі стартові склади команд. У гірників мінімальні зміни у порівнянні з попередньою зустріччю - дискваліфікованого Хочолаву замінив Бондар.

Матч розпочнеться о 22:00.

Нагадаємо, гірники в двораундовому протистоянні вибили з розіграшу німецький Вольфсбург, а Базель, досить несподівано, не відчув опору з боку Айнтрахта. Зазначимо, що через пандемію коронавірусу, починаючи з чвертьфінальної стадії, команди гратимуть по одній грі на нейтральному полі.