Джерело - офіційний сайт Газіантепа.
Нападник Шахтаря Оларенваджу Кайоде має труднощі в переговорах з Газішехіром Газіантепом щодо продовження співпраці.
Про це повідомляє персслужба клубу.
Останні кілька тижнів Кайоде і клуб вели переговори, але зараз вони призупинені через високі вимог футболіста по зарплаті.
Він грав в цьому сезоні за турецький клуб на правах оренди. Сторони мають бажання продовжити співпрацю.
Нагадаємо, нападник Шахтаря відреагував на інтерес Фенербахче.
Раніше повідомлялося, що Фенербахче планує підписати нападника Шахтаря.