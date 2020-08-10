Він грав в цьому сезоні за турецький клуб на правах оренди. Сторони мають бажання продовжити співпрацю

Джерело - офіційний сайт Газіантепа.

Нападник Шахтаря Оларенваджу Кайоде має труднощі в переговорах з Газішехіром Газіантепом щодо продовження співпраці.

Про це повідомляє персслужба клубу.

Останні кілька тижнів Кайоде і клуб вели переговори, але зараз вони призупинені через високі вимог футболіста по зарплаті.

Він грав в цьому сезоні за турецький клуб на правах оренди. Сторони мають бажання продовжити співпрацю.

Нагадаємо, нападник Шахтаря відреагував на інтерес Фенербахче.

Раніше повідомлялося, що Фенербахче планує підписати нападника Шахтаря.