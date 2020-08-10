Колишній агент Мане закликає гравця перейти в Реал

Мадридський клуб цікавився сенегльцем три роки

Якщо інтерес до Мане з боку Реалу реальний, то для нього було б непоганим кроком перейти в мадридський клуб.

Про це заявив колишній агент сенегальця Тьєрно Сейді.

"Садіо встановив досить високу планку. Він виграв все з Ліверпулем. Так що в якийсь момент треба піти в потрібний час. Я особисто знаю, що протягом трьох років Реал цікавився Мане. Для мене перехід в Реал - це не регрес, а, навпаки, результат. Якщо інтерес реальний, я б порадив їм (нинішнім агентам Мане) прийняти його", - заявив Сейді.

Нагадаємо, Мане може перейти у Реал через конфлікт з Клоппом.