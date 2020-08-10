 Матчу з Рухом сьогодні не буде, - директор Металурга | Футбол | Champion.com.ua
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Директор Металурга: Матчу з Рухом сьогодні не буде

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Директор Металурга: Матчу з Рухом сьогодні не буде
#Рух, #Перша ліга, #Металург

Джерело - Трибуна.

Поєдинок між Металургом та Рухом в рамках 22 туру Першої ліги може не відбутися зовсім.

Про це розповів директор запорізької команди Максим Лупашко.

"Зрозуміло, що сьогодні матчу не буде. Не знаю, чи буде зіграний він взагалі. Ми готові зіграти, але це ж все в руках ПФЛ. Вона як призначає ось такі ігри, так і ось це", - заявив функціонер.

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"Ми написали лист і сказали, що не готові зіграти в понеділок. Але поки ніякої відповіді не було - буде він перенесений чи ні. В інтернеті пишуть, що ПФЛ відправить матеріали в КДК", - розповів Лупашко.

Раніше повідомлялося, що Авангард відмовився від виїзного матчу з Рухом.

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