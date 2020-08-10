Манчестер Сіті майже вдвічі знизив ціну на досвідченого захисника

Джерело - ua-football.com.
Після придбання захисника Борнмута Натана Аке Манчестер Сіті прагне розвантажити склад, продавши аргентинського захисника Ніколаса Отаменді.
Про це повідомляє The Sun.
Якщо раніше містяни прагнули отримати за 32-річного гравця 15 млн фунтів, то тепер погодяться на пропозицію у 8 млн.
Додамо, що Отаменді грає за Манчестер Сіті з 2015-го року. За цей час він зіграв 210 матчів за містян, в яких забив 11 голів.
Нагадаємо, що окрім Аке в це трансферне вікно віцечемпіон Англії також підписав Феррана Торреса з Валенсії. Атакуючий півзахисник обійшовся містянам в 21 млн фунтів.