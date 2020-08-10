Манчестер Сіті майже вдвічі знизив ціну на досвідченого захисника

Гвардіола чистить склад команди

Після придбання захисника Борнмута Натана Аке Манчестер Сіті прагне розвантажити склад, продавши аргентинського захисника Ніколаса Отаменді.

Про це повідомляє The Sun.

Якщо раніше містяни прагнули отримати за 32-річного гравця 15 млн фунтів, то тепер погодяться на пропозицію у 8 млн.

Додамо, що Отаменді грає за Манчестер Сіті з 2015-го року. За цей час він зіграв 210 матчів за містян, в яких забив 11 голів.

Нагадаємо, що окрім Аке в це трансферне вікно віцечемпіон Англії також підписав Феррана Торреса з Валенсії. Атакуючий півзахисник обійшовся містянам в 21 млн фунтів.