Атлетіко підтвердив два випадки зараження коронавірусом

Джерело - UA-футбол.
У Португалії провели тестування на COVID-19 команди Атлетіко, яка прилетіла на матч 1/4 Ліги чемпіонів проти Лейпцига.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
У клубі виявлено два позитивних випадки. Двоє людей тепер ізольовані в своїх будинках, і про них негайно повідомили органи охорони здоров'я Іспанії і Португалії, УЄФА, Королівську федерацію футболу Іспанії, Португальську федерацію і Вищу раду спорту.
Таким чином, був активований відповідний протокол, запланований для цих обставин, який вимагає проведення нових тестів для гравців першої команди, працівників клубу та тих, хто знаходився в тісному контакті з позитивними випадками. Це призведе до змін в розкладі тренувань, в структурі проживання в столиці Португалії.
Нагадаємо, Ліон вибив Ювентус з Ліги чемпіонів.
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