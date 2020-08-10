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Атлетіко підтвердив два випадки зараження коронавірусом

Сьогодні 06:24 356 0
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Атлетіко підтвердив два випадки зараження коронавірусом
#Атлетіко, #ЛЧ

Джерело - UA-футбол.

У Португалії провели тестування на COVID-19 команди Атлетіко, яка прилетіла на матч 1/4 Ліги чемпіонів проти Лейпцига.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У клубі виявлено два позитивних випадки. Двоє людей тепер ізольовані в своїх будинках, і про них негайно повідомили органи охорони здоров'я Іспанії і Португалії, УЄФА, Королівську федерацію футболу Іспанії, Португальську федерацію і Вищу раду спорту.

Таким чином, був активований відповідний протокол, запланований для цих обставин, який вимагає проведення нових тестів для гравців першої команди, працівників клубу та тих, хто знаходився в тісному контакті з позитивними випадками. Це призведе до змін в розкладі тренувань, в структурі проживання в столиці Португалії.

Нагадаємо, Ліон вибив Ювентус з Ліги чемпіонів.

Також, Манчестер Сіті переграв Реал.

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