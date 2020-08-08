Джерело - Чемпіон.
Мюнхенська Баварія в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вдома зіграє з Челсі.
Головні тренери визначилися із стартовими складами команд.
Баварія: Ноєр, Кімміх, Боатенг, Алаба, Девіс, Тьяго, Горетцка, Гнабрі, Мюллєр, Перішич, Лєвандовский
Запасні: Ульрайх, Хоффманн, Одріосола, Зюле, Мартінес, Коутінью, Кюїзонс, Ернандес, Толіссо, Тілльман, Мусіала, Аррей-Мбі.
Челсі: Кабальєро, Джеймс, Крістенсен, Зума, Емерсон, Барклі, Канте, Ковачич, Хадсон-Одої, Абрахам, Маунт.
Запасні: Кепа, Каммінг, Рюдігер, Жиру, Батшуаї, Томорі, Броя, Лоуренс, Маатсен, Бейт, Сімеу.
Суперник в 1/4 фіналу ЛЧ нашої пари визначиться в грі Барселона - Наполі, який відбуватиметься паралельно.