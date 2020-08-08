Поєдинок розпочнеться о 22:00

Джерело - Чемпіон.

Мюнхенська Баварія в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вдома зіграє з Челсі.

Головні тренери визначилися із стартовими складами команд.

Баварія: Ноєр, Кімміх, Боатенг, Алаба, Девіс, Тьяго, Горетцка, Гнабрі, Мюллєр, Перішич, Лєвандовский

Запасні: Ульрайх, Хоффманн, Одріосола, Зюле, Мартінес, Коутінью, Кюїзонс, Ернандес, Толіссо, Тілльман, Мусіала, Аррей-Мбі.

Челсі: Кабальєро, Джеймс, Крістенсен, Зума, Емерсон, Барклі, Канте, Ковачич, Хадсон-Одої, Абрахам, Маунт.

Запасні: Кепа, Каммінг, Рюдігер, Жиру, Батшуаї, Томорі, Броя, Лоуренс, Маатсен, Бейт, Сімеу.

Суперник в 1/4 фіналу ЛЧ нашої пари визначиться в грі Барселона - Наполі, який відбуватиметься паралельно.