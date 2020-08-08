Гаттузо: У матчі з Барселоною ми збираємося піднятися на Еверест

Наполі у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Барселоною не збирається закриватися у захисті.

Про це розповів наставник італійського клубу Дженнаро Гаттузо.

"Ми повинні показати відмінну гру на технічному і тактичному рівні. Викладемо на полі все, що маємо. Але також знаємо, що навіть граючи в відмінну гру можемо не досягти необхідного результату. Чесно кажучи, це не футбол в нинішній ситуації. Це щось інше. Ми граємо, тому що це наша робота.

Ні я, ні мої співробітники не виступаємо з оборонними тактиками. Я сильно відрізняюся як гравець і як тренер, але, на жаль, мені важко прибрати ярлик захисника.

У цьому матчі ми збираємося піднятися на Еверест. Повинні спробувати відібрати м'яч у них, але це буде непросто. Барса важлива її менталітетом і унікальністю команди", - сказав Гаттузо.