Президент Ювентуса відреагував на майбутнє Саррі

Ювентус найближчим часом визначить майбутнє головного тренера Мауріціо Саррі.

Про це розповів президент туринського клубу Андреа Аньєллі.

Про це розповів президент туринського Ювентуса Андреа Аньєллі

"Цей сезон точно був несолодким. Це була дуже складна кампанія, ми домоглися приголомшливого результату – дев'яте поспіль чемпіонство. Ми створили ще одну фантастичну сторінку в своїй історії. Мауріціо Саррі заслужив окрему сторінку – з аматорських ліг він дійшов до Скудетто. Звичайно, всі розчаровані виступом в Лізі чемпіонів – і гравці, і вболівальники. Я кілька разів говорив, що раніше Ліги чемпіонів була нашою мрією, а тепер стала метою.

Майбутнє Саррі? Нам потрібно кілька днів, щоб прийняти рішення. Виліт від Ліона нас розчарував. Потрібно трохи часу, щоб зрозуміти, як почати сезон з ентузіазмом, щоб прагнути до перемог у всіх змаганнях з новим тренером чи без", – Аньєллі.