Колос може підписати колишнього гравця Ніцци

Гравець два роки був поза футболом

У складі ковалівського Колоса може з'явитися опорний півзахисник Альваро Нгамба.

Про це повідомляє ISPORT.

Футболіст знаходиться в розташуванні клубу, але про те, чи підписав він повноцінний контракт, поки не повідомляється.

21-річний Нгамба є вихованцем французької Ніцци. Також в його кар'єрі був італійський Паганезе і бельгійський Лув'єрроз.

До слова, за Лув'єрроз він так і не зіграв жодного матчу. Таким чином, останній раз він з'являвся на полі в сезоні-2017/18.

Нагадаємо, Колос підсилився двома гравцями Динамо.