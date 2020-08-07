 Колос може підписати колишнього гравця Ніцци | Футбол | Champion.com.ua
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Колос може підписати колишнього гравця Ніцци

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Гравець два роки був поза футболом
Колос може підписати колишнього гравця Ніцци
#Колос, #Нгамба

Джерело - iSport.ua.

У складі ковалівського Колоса може з'явитися опорний півзахисник Альваро Нгамба.

Про це повідомляє ISPORT.

Футболіст знаходиться в розташуванні клубу, але про те, чи підписав він повноцінний контракт, поки не повідомляється.

21-річний Нгамба є вихованцем французької Ніцци. Також в його кар'єрі був італійський Паганезе і бельгійський Лув'єрроз.

До слова, за Лув'єрроз він так і не зіграв жодного матчу. Таким чином, останній раз він з'являвся на полі в сезоні-2017/18.

Нагадаємо, Колос підсилився двома гравцями Динамо.

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