Вернидуб розкритикував умови проведення єврокубків

Білоруські клуби в єврокубках можуть зіткнутися зі складнощами при виїздах в інші країни.

Про це заявив головний тренер солігорського Шахтаря Юрій Вернидуб.

"9-10 серпня пройде жеребкування стартових раундів Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Кордони в Європі закриті, і з Білорусі можна відправитися в лічені країни. Чи опрацьовує клуб вже це питання або чекає жеребкування і буде думати потім? Я не можу відповісти на це питання. Не буду брехати, тому що це складне питання для мене. Є клуб, ті люди, які дійсно цим займаються, я думаю, що у них є план і будуть цим займатися.

Умови [єврокубків] - це маразм! Мені складно відповісти. Давайте дочекаємося жеребкування. Будемо вирішувати проблеми по мірі їх надходження", - сказав Вернидуб.