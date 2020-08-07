Вернидуб: Шахтар виглядав мобільніше і цікавіше

Головний тренер солігорського Шахтаря Юрій Вернидуб задоволений грою своїх підопічних у матчі з брестським Динамо у 21 турі чемпіонату Білорусі.

Про це заявив сам фахівець.

"Такі ігри, на мою думку, тільки прикрашають чемпіонат Білорусі. Жива, динамічна гра двох суперників, які не хотіли поступатися один одному. Що ми - Шахтар Солігорськ, що Динамо-Брест. Тим більше, це була вже п'ята наша зустріч в сезоні. Ми упустили Суперкубок, потім на Кубок трилер був: там 2:0, тут - 4:2, не вистачило нам гола. Зате в чемпіонаті ми добилися двох перемог, як на виїзді, так і вдома.

Якщо взяти по грі, то, я думаю, не ображаючи суперника, Шахтар виглядав мобільніше і цікавіше: як в атакуючому плані, точно так само і в плані оборони - все компактно. Тому, думаю, ми заслуговували на цю перемогу. А супернику можу побажати тільки удачі в подальших іграх і не здаватися. Тому що я розумію, як виходити на ігри після двотижневої перерви, пов'язаної з хворобою гравців. Це не дуже легко. Тому в плані фізичної готовності ми виглядали трохи краще, ніж Брест", - сказав Вернидуб.