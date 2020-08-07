Шахтар зацікавився гравцем із чемпіонату Португалії

Шахтар може підсилиться гравцем Браги

Півзахисник португальської Браги Фабіо Мартінш може перейти у донецький Шахтар.

Про це повідомляє Record.

27-річний португалець виступає на позиції лівого вінгера, але також має досвід виступів на правому фланзі, а також центральним атакувальним півзахисником.

Минулий сезон Фабіо Мартінш провів в оренді у Фамалікані і допоміг команді завершити сезон на шостій сходинці вищого португальському дивізіону. На рахунку хавбека 29 матчів, 12 голів і 5 результативних передач. Орієнтована трансферна вартість гравця складає 3,2 млн євро.

Нагадаємо, Шахтар зіграє з Базелем у чвертьфіналі Ліги Європи.