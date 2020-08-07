Ліга чемпіонів. Манчестер Сіті проти Реала, Ювентус прийме Ліон

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 7 серпня, двома матчами відбудеться рестарт Ліги чемпіонів, яку було призупинено через пандемію COVID-19.
Манчестер Сіті Олександра Зінченка зіграє на власному полі з Реалом. Перша гра завершилась мінімальною перемогою містян (1:2). У Турині Ювентус зіграє проти Ліона. Перша гра - 0:1.
Ліга чемпіонів 2019/20
1/8 фіналу, матчі-відповіді
7 серпня
22:00. Манчестер Сіті - Реал Мадрид (2:1) - пряма трансляція
22:00. Ювентус - Ліон (0:1)
У суботу, 8 серпня, Баварія проекзаменую Челсі, а Барселона вдома зіграє проти Наполі.