Ліга чемпіонів. Манчестер Сіті проти Реала, Ювентус прийме Ліон

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 серпня, двома матчами відбудеться рестарт Ліги чемпіонів, яку було призупинено через пандемію COVID-19.

Манчестер Сіті Олександра Зінченка зіграє на власному полі з Реалом. Перша гра завершилась мінімальною перемогою містян (1:2). У Турині Ювентус зіграє проти Ліона. Перша гра - 0:1.

Ліга чемпіонів 2019/20

1/8 фіналу, матчі-відповіді

7 серпня

22:00. Манчестер Сіті - Реал Мадрид (2:1) - пряма трансляція

22:00. Ювентус - Ліон (0:1)

У суботу, 8 серпня, Баварія проекзаменую Челсі, а Барселона вдома зіграє проти Наполі.