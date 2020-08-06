Баєр переміг Рейнджерс і став чвертьфіналістом Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
У Леверкузені відбувся другий матч 1/8 фіналу Ліги Європи між командами Баєр та Рейнджерс.
Господарі вдома святкували перемогу з мінімальним рахунком 1:0.
У першому матчі, нагадаємо, німецький клуб переміг з рахунком 3:1. То ж за сумою двох матчів до 1/4 фіналу вийшов Баєр.
Ліга Європи
1/8 фіналу
Другий матч, 6 серпня
Баєр - Рейнджерс 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 51 Діабі
Раніше, Шахтар розгромив Вольфсбург і вийшов до 1/4 фіналу Ліги Європи.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед впевнено став чвертьфіналістом Ліги Європи.