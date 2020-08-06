 Баєр переміг Рейнджерс і став чвертьфіналістом Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Баєр переміг Рейнджерс і став чвертьфіналістом Ліги Європи

Сьогодні 21:48 365 0
За сумою двох матчів німці перемогли 4:1
Баєр переміг Рейнджерс і став чвертьфіналістом Ліги Європи
#Рейнджерс, #Баєр

Джерело - Чемпіон.

У Леверкузені відбувся другий матч 1/8 фіналу Ліги Європи між командами Баєр та Рейнджерс.

Господарі вдома святкували перемогу з мінімальним рахунком 1:0.

У першому матчі, нагадаємо, німецький клуб переміг з рахунком 3:1. То ж за сумою двох матчів до 1/4 фіналу вийшов Баєр.

Ліга Європи
1/8 фіналу
Другий матч, 6 серпня

Баєр - Рейнджерс 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 51 Діабі

Раніше, Шахтар розгромив Вольфсбург і вийшов до 1/4 фіналу Ліги Європи.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед впевнено став чвертьфіналістом Ліги Європи.

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