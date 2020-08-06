УЄФА визначила 4 країни для матчів єврокубків на нейтральному полі

УЄФА готує запасні варіанти на випадок проблем

УЄФА перед стартом нового сезону в Лізі чемпіонів і Ліги Європи визначив 4 країни, де будуть проводитися матчі на нейтральних полях в разі коронавірусних проблем.

Про це повідомляє Reuters.

Такі зустрічі на нейтральних полях будуть проходити у Польщі, Угорщині, Кіпрі та Греції.

Раніше в УЄФА вирішили, що з випадку, якщо клуб через коронавірусні обмеження в своїй країні не може організувати матч на своєму полі, то потрібно шукати нейтральний стадіон.

Поєдинки на нейтральних полях пройдуть в одній з чотирьох названих країн.

Раніше, Шахтар потрапив до ТОП-15 клубів УЄФА.