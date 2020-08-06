Білшина впевнено перемогла Слуцьк у 21 турі чемпіонату Білорусі

У складі господарів Рекіш оформив дубль

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 серпня, у 21-му турі чемпіонату Білорусі Білшина вдома переграла Слуцьк.

У першому таймі матчу у ворота гостей влетіло три голи без відповіді. Після перерви господарі довели рахунок до 4:0. Далі Слуцьк відіграв два голи.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

21 тур, 6 серпня

Білшина - Слуцьк 4:2 (3:0)

Голи: 1:0 - 9 Рекіш, 2:0 - 20 Глебко, 3:0 - 27 Салімов, 4:0 - 50 Рекіш, 4:1 - 62 Бураєв (пен), 4:2 - 82 Гафар

Раніше, БАТЕ зазнав сенсаційної поразки у 20 турі чемпіонату Білорусі.

Нагадаємо, Шахтар Вернидуба обіграв Слуцьк та очолив чемпіонат Білорусі.