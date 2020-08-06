Шаран: У багатьох гравців Олександрії закінчилися контракти

Олександрія вийшла з відпустки, проте багато гравців не мають контрактів і зараз з ними ведуться переговори.

Про це заявив наставник команди Володимир Шаран.

"Повернулися майже всі. Каспарс Дубра поки залишився вдома - в Латвії. Але у нього, як і у багатьох футболістів, закінчився контракт із клубом. Головне, що хлопці мають бажання продовжити кар’єру в нашій команді. Наприклад, півзахисник словацького ДАК 1904 Максим Третьяков, який перебував у нас в оренді, зараз вирішує питання зі своїм клубом щодо подальшої долі саме в Олександрії.

Максим хоче залишитися у нас, тож першочергова задача і керівництва, і тренерського штабу - підписати з футболістами нові контракти. Це дійсно хороші виконавці, які вже стали частиною ФК Олександрія. Сподіваюсь, ми домовимося з ними", - сказав Шаран.