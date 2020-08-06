Рангнік: Переїзд до Мілана не був би розумним рішенням

Фахівець - про можливий перехід до італійського клубу

Джерело - Football Italia.

Колишній керівник відділу спорту та розвитку футболу в спортивній дирекції компанії Red Bull Ральф Рангнік не сумує, що не відбулася співпраця з Міланом.

Про це заявив сам фахівець.

"Мілан дуже добре виступав з моменту відновлення чемпіонату: дев'ять перемог та три нічиї. Переїзд до Італії не був би розумним рішенням. Неважливо, з якої точки зору ви подивитеся на ситуацію - моєї чи клубу. На будь-якому місці - тренера, спортивного директора, гравця чи вболівальника - я б навряд чи зрозумів бажання Мілана піти на подібний крок після такого успішного періоду", - сказав Рангнік.

Раніше, Мілан хоче повернути легендарного тренера.