Рангнік: Переїзд до Мілана не був би розумним рішенням

Джерело - Football Italia.
Колишній керівник відділу спорту та розвитку футболу в спортивній дирекції компанії Red Bull Ральф Рангнік не сумує, що не відбулася співпраця з Міланом.
Про це заявив сам фахівець.
"Мілан дуже добре виступав з моменту відновлення чемпіонату: дев'ять перемог та три нічиї. Переїзд до Італії не був би розумним рішенням. Неважливо, з якої точки зору ви подивитеся на ситуацію - моєї чи клубу.
На будь-якому місці - тренера, спортивного директора, гравця чи вболівальника - я б навряд чи зрозумів бажання Мілана піти на подібний крок після такого успішного періоду", - сказав Рангнік.
Раніше, Мілан хоче повернути легендарного тренера.