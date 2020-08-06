Мірчі Луческу, який очолив київське Динамо, хоче піти на пенсію переможцем.

Про це заявив колишній гравець Шахтаря Олександр Сопко.

"Той факт, що Луческу не досяг успіху в Зеніті і збірній Туреччини, побічно підтверджує, що пік своєї тренерської кар'єри він уже перескочив. Але, водночас, він людина дуже сильна, амбітна, принципова. І довести, що він сильніший в будь-якій ситуації - його життєве кредо.

Тому і вибрав такий шлях. Хоче піти на пенсію переможцем. І якщо в такому віці він прийняв такий виклик, це може тільки викликати повагу", - сказав Сопко.