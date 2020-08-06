 Захисник динамо: Всі у клубі дуже задоволені Луческу | Футбол | Champion.com.ua
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Захисник динамо: Всі у клубі дуже задоволені Луческу

Сьогодні 16:55 844 0
Вівчаренко - про роботу з новим головним тренером команди
Захисник динамо: Всі у клубі дуже задоволені Луческу
#Вівчаренко, #Динамо

Джерело - ФК Динамо.

18-річний захисник Динамо Костянтин Вівчаренко має гарні враження від тренувань з першою командою киян під керівництвом Мірчі Луческу.

Про це заявив сам футболіст.

"Враження від тренувального процесу дуже хороші. Команду очолив відомий для всіх тренер. Зараз багато працюємо над тактикою. Ранкові тренування більше присвячені тактичним діям, а ввечері переносимо це на поле, відпрацьовуємо у грі утримання м'яча й інші завдання. Загалом, тренувальний процес усім подобається, усі дуже задоволені новим тренером. Думаю, що з новим тренером прийдуть і нові перемоги.

Поки йде перший тиждень наших тренувань, триває процес ознайомлення. Тренер краще пізнає нас, а ми - його. Але всі знають, наскільки це топовий наставник і як сильно він працює з молоддю. Думаю, у нас усе вийде і все буде добре. Тренуємося та робимо все від себе залежне, а чи продовжимо ми роботу з основною командою - вирішувати тренерам", - сказав Вівчаренко.

Нагадаємо, Зоря підписала півзахисника Динамо.

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