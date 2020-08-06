Олександр Каденко прокоментував своє завдання у ПФЛ

Олександр Каденко, якого напередодні Рада ліг ПФЛ обрала виконувачем обов’язків президента організації замість Сергія Макарова, назвав своє завдання в ПФЛ.

Про це розповів сам функціонер.

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"Думаю, що ми впораємося і дамо нове дихання ПФЛ. Найголовніше, щоб учасники чемпіонату почувалися в рівних умовах. Відчували, що для всіх створені рівні умови. Тоді буде порядок", - розповів Каденко.

Раніше, клуби ПФЛ висловили недовіру Макарову.