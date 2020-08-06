 Сульшер надіється виграти з Манчестер Юнайтед Лігу Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Сульшер надіється виграти з Манчестер Юнайтед Лігу Європи

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Уле Гуннар Сульшер прокоментував перспективи Манчестер Юнайтед у Лізі Європи
Сульшер надіється виграти з Манчестер Юнайтед Лігу Європи
#Сульшер, #Манчестер Юнайтед, #Ліга Європи

Джерело - uefa.com.

У фінальній частині Ліги Європи буде багато хороших команд, з якими не буде легких матчів.

Про це розповів головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер.

"Справу зроблено. Хлопці потребували ігрової практики. Тепер ми можемо поїхати в Німеччину з упевненістю в своїх силах. Постараємося пройти там якомога далі.

Сподіваюся, що зможемо виграти трофей, але знаємо, що легких матчів там не буде. У фінальній частині буде багато хороших команд. Копенгаген, наш наступний суперник, – одна з них", - розповів Сульшер.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед впевнено став чвертьфіналістом Ліги Європи.

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