Сульшер надіється виграти з Манчестер Юнайтед Лігу Європи

У фінальній частині Ліги Європи буде багато хороших команд, з якими не буде легких матчів.

Про це розповів головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер.

"Справу зроблено. Хлопці потребували ігрової практики. Тепер ми можемо поїхати в Німеччину з упевненістю в своїх силах. Постараємося пройти там якомога далі.

Сподіваюся, що зможемо виграти трофей, але знаємо, що легких матчів там не буде. У фінальній частині буде багато хороших команд. Копенгаген, наш наступний суперник, – одна з них", - розповів Сульшер.