Інтер переграв Хетафе і вийшов до 1/4 фіналу Ліги Європи

Переможець протистояння визначався в одному матчі

Джерело - Чемпіон.

У Німеччині відбувся матч 1/8 фіналу Ліги Європи Інтер - Хетафе.

До коронавірусної паузи команди не встигли зіграти перший матч між собою. Тож їх протистояння складалося з одного матчу, який було зіграно на нейтральному полі у Гельзенкірхені.

У першому таймі матчу Лукаку вивів вперед Інтер. У другому таймі після перегляду VAR у ворота італійці було призначено пенальті, яке не реалізував Моліна - пробив повз ворота Інтера. А на 83-ій хвилині Еріксен подвоїв рахунок у матчі.

Інтер святкував перемогу і вийшов до 1/4 фіналу турніру.

Ліга Європи

1/8 фіналу

5 серпня

Інтер - Хетафе 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 33 Лукаку, 2:0 - 83 Еріксен

Раніше, Шахтар розгромив Вольфсбург і вийшов до 1/4 фіналу Ліги Європи.