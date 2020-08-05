Манчестер Сіті шукає гравця на позицію Зінченка

Джерело - sport.ua.
Після того, як Манчестер Сіті виграв апеляцію і отримав право грати в Лізі чемпіонів, клуб запланував солідне підсилення складу.
Про це повідомляє Sky Sports.
Зокрема, менеджмент шукає гравця на позицію лівого захисника, яку зазвичай займає українець Олександр Зінченко. Ще однією проблемою є позиція центрального захисника.
Очікується, що в найближчі дні Сіті оголосить про підписання Натана Аке з Борнмута. Крім того, є бажання підписати Каліду Кулібалі з Наполі.
Першим новачком в понеділок став вінгер Ферран Торрес.
Всього клуб хоче оформити 5 трансферів і зробити це до 12-го вересня, коли стартує новий сезон АПЛ.
Нагадаємо, ТОП-клуби АПЛ вимагали відсторонити Манчестер Сіті від єврокубків.