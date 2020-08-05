Манчестер Сіті шукає гравця на позицію Зінченка

Менеджмент планує бути активним на трансферному ринку

Після того, як Манчестер Сіті виграв апеляцію і отримав право грати в Лізі чемпіонів, клуб запланував солідне підсилення складу.

Про це повідомляє Sky Sports.

Зокрема, менеджмент шукає гравця на позицію лівого захисника, яку зазвичай займає українець Олександр Зінченко. Ще однією проблемою є позиція центрального захисника.

Очікується, що в найближчі дні Сіті оголосить про підписання Натана Аке з Борнмута. Крім того, є бажання підписати Каліду Кулібалі з Наполі.

Першим новачком в понеділок став вінгер Ферран Торрес.

Всього клуб хоче оформити 5 трансферів і зробити це до 12-го вересня, коли стартує новий сезон АПЛ.

Нагадаємо, ТОП-клуби АПЛ вимагали відсторонити Манчестер Сіті від єврокубків.