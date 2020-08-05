 Колишній лідер Шахтаря може перейти у клуб третьої бразильської ліги | Футбол | Champion.com.ua
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Колишній лідер Шахтаря може перейти у клуб третьої бразильської ліги

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Жадсону 36 років, але завершувати кар'єру він не поспішає
Колишній лідер Шахтаря може перейти у клуб третьої бразильської ліги
#Жадсон, #Шахтар

Джерело - Futebol Interior.

Колишній хавбек Шахтаря і автор переможного гола гірників у фіналі Кубка УЄФА-2009 Жадсон незабаром може перебратися в клуб бразильської Серії С Лондріна.

Про це заявив президент Лондріни Феліпе Проше.

"Я спілкувався з його другом, і в ході розмови виникла така ідея. Ми зв'язалися з Жадсоном, щоб щось побудувати разом. У цей період складно говорити про щось. У нас немає ніяких можливостей для заробітку, але він може допомогти нам, тим більше, що у нього ще нічого не визначено з приводу майбутнього. Його якість - рівень Серії А. Нам би він додав якості", - розповів Проше.

Відзначимо, що останнім клубом Жадсона був Корінтіанс, звідки футболіст пішов на початку березня і з того часу перебував у статусі вільного агента.

Цікаво, що Лондріна - місто, в якому народився Жадсон, однак за однойменну команду хавбек ніколи не грав, почавши шлях в професійному футболі з академії Атлетіко Паранаенсе, звідки взимку 2005 року, в перший сезон роботи в Шахтарі Мірчі Луческу, і перебрався в Україну.

Раніше, Жадсоном цікавилися клуби з ОАЕ та Катару.

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