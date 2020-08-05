Кожушко підписав з Колосом повноцінний контракт

Контракт розрахований до літа 2021 року

22-річний український нападник Олег Кожушко став повноцінним футболістом Колоса.

Про це повідомляє Transfermarkt.

У минулому сезоні Кожушко виступав за клуб з Ковалівки на правах оренди, але по її закінченні завершився і його контракт з Дніпром-1. Кожушко отримав статус вільного агента.

1 серпня Колос підписав з Олегом контракт, який розрахований до літа 2021 року.

Відзначимо, що в минулому сезоні Кожушко провів за Колос 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив 1 м'яч і віддав 1 гольовий пас.

Нагадаємо, Колос підсилився двома гравцями Динамо.