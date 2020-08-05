Кожушко підписав з Колосом повноцінний контракт

Джерело - sport.ua.
22-річний український нападник Олег Кожушко став повноцінним футболістом Колоса.
Про це повідомляє Transfermarkt.
У минулому сезоні Кожушко виступав за клуб з Ковалівки на правах оренди, але по її закінченні завершився і його контракт з Дніпром-1. Кожушко отримав статус вільного агента.
1 серпня Колос підписав з Олегом контракт, який розрахований до літа 2021 року.
Відзначимо, що в минулому сезоні Кожушко провів за Колос 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив 1 м'яч і віддав 1 гольовий пас.
Нагадаємо, Колос підсилився двома гравцями Динамо.